Isländische Sagas auf Deutsch : Die Mutter der Fantasy-Literatur

Die Publikation

Rudolf Simek, Jonas Zeit-Altpeter, Valerie Broustin (Hgg.): Sagas aus der Vorzeit. Band 1: Heldensagas – Von Wikingern, Berserkern, Untoten und Trollen. Kröner-Verlag, 320 S., 20 Euro. Die Publikation richtet sich nicht in erster Linie an Fachkollegen, sagt Mitherausgeber Rudolf Simek. Zielgruppe sei eher ein junges Publikum, das am Mittelalter und an Fantasy-Literatur interessiert ist. Simek freut sehr, dass sogar der etablierte britische Fantasy-Autor Neil Gaiman, ebenfalls Verfasser eines Buchs über nordische Mythen und Sagen, bereits auf das Bonner Werk hingewiesen hat.