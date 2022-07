Shanghai-Ranking : Studiengänge der Uni Bonn erhalten Spitzenwerte im weltweiten Ranking

Bonn Die Universität Bonn ist im „Global Ranking of Academic Subjects 2022“ mehrfach ausgezeichnet worden. Zwei Studiengänge wurden im sogenannten Shanghai-Ranking als die jeweils besten Deutschlands ausgezeichnet, ein Fach landete im internationalen Vergleich sogar vor Harvard und Columbia.

Die Universität Bonn ist im „Global Ranking of Academic Subjects 2022“ mehrfach ausgezeichnet worden. Den jeweils ersten Platz in Deutschland belegt die Uni dabei in den Fächern Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, die Agrarwissenschaften und die Physik kommen jeweils auf Platz 3. Im Bereich der Mathematik ist die Universität sogar unter den Top 15 Universitäten weltweit und liegt damit noch vor Harvard und Columbia.

In den Wirtschaftswissenschaften liegt Bonn im internationalen Vergleich auf Platz 39, bei den Agrarwissenschaften auf Platz 46. Bonn gehört in diesen Fächern also zu den 50 besten Universitäten weltweit. In Physik, Humanbiologie, Zahnmedizin und Pharmazie liegt die Universität international unter den Top 75. Medizintechnik und Biologie zählen zu den Top 100 weltweit.