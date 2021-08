Deutsche Stipendien halfen beim Aufbau des Landes : Sie waren akademische Hoffnungsträger für Afghanistan

Eine Geflüchtete hält während eines Protestes gegen die Macht­übernahme der Taliban in Afghanistan ein Plakat: „Afghanische Frauen verdienen etwas Besseres“. Foto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Manish Rajput | Sopa Images

Bonn Von technisch orientierten Fachleuten hängt es ab, ob die Modernisierung eines Landes gelingt. In Afghanistan haben deutsche Stipendien dabei in der Vergangenheit viel bewirken können. Wie es jetzt weitergeht, steht in den Sternen.