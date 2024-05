Wie auch Städter den fleißigen Insekten helfen können Sieben Tipps für Bienenfreunde

Tipp 7: Auf die Asiatische Hornisse achten! Das aus Asien eingeschleppte, am schwarzen Brustpanzer kenntliche Raub-Insekt (kleiner als die Europäische Hornisse, die aussieht wie eine sehr große, orangerote Wespe) breitet sich seit Jahren (von Frankreich her) auch in Deutschland aus. Es macht auf europäische Bienen regelrecht Jagd oder fällt gleich über ganze Völker her, sagt Montag: „Sie beißen den Bienen die Flügel und den Kopf ab und fressen das proteinreiche Schwanz- und Bruststück“.