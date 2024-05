Bonner Literaturwettbewerb zum Grundgesetz: Der Siegertext Auf den Schultern von Riesen

„Standing on the shoulders of giants“, so fühlt sich das an, und wir wollen Teil des Ganzen sein. Wir fangen an, uns zu engagieren, alle in eine andere Richtung. Politisch sind wir alle, aber nie einer Meinung. Wir sitzen abends in unseren WG-Küchen und diskutieren, wir lernen viel voneinander. Unsere Hausarbeiten schreiben wir zusammen, beziehungsweise füreinander. Selten in der Bücherei am Hofgarten, in der wir es nur wenige Minuten zusammen aushalten, dann unsere Laptops stehen lassen und Kaffee trinken gehen. Aber abends, beim Rotwein, weil die Zeit läuft, da wird gearbeitet. Konrad Adenauers Westbindung, Willy Brandt und der Kniefall, und natürlich das Grund­gesetz, immer wieder das Grund­gesetz. Unsere Gesetzestexte, die wir uns um die Ecke bei der Bundeszentrale für politische Bildung besorgt haben, sind vielfach markiert, wir können die Paragrafen auswendig. Was ist die freiheitlich demokratische Grundordnung? Wie sind die Grundrechte geschützt? Wie ist Deutschland in der EU verankert? Wir sind begeistert von den klaren Formulierungen, von der Umfänglichkeit der Werte: Wir sind stolz auf unsere Verfassung. Sie ist das, was uns, bei aller Verschiedenheit, verbindet.