Lehrermangel So klappt der Quereinstieg an Schulen in Bonn

Lehrerin wollte Mone Veismann eigentlich nie werden: „Im Studium habe ich immer gesagt, dass ich das auf gar keinen Fall machen möchte“, erinnert sich die 57-Jährige und lacht. Sie habe immer lieber Maschinen bauen wollen. Und doch steht sie heute vor der Tafel und bringt Schülerinnen und Schülern des Hardtberg-Gymnasiums in Bonn Mathematik, Physik und Technik bei. Sie ist als Quereinsteigerin an die Schule gekommen – und hat den Schritt nie bereut. Wie klappt der Seiteneinstieg an Schulen in NRW?