1. Juni ist Tag der Organspende So werde ich Organspender

Rund 8500 Menschen stehen derzeit in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan, so die aktuellen Zahlen (für 2022) der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 78 Prozent davon warten auf eine Niere, zehn auf eine Leber, acht auf ein Herz, vier auf eine Bauchspeicheldrüse und drei Prozent auf eine Lunge (alle Zahlen gerundet; dass die Summe mehr als 100 Prozent beträgt, liegt daran, dass manche Menschen gleich mehrere Spenderorgane brauchen). Im Jahr 2022 wurden aber bundesweit nur 869 Menschen nach ihrem Tode zum Organspender. Das entspricht 10,3 Organspender(inne)n je Million Einwohner. Zugleich sind laut BZgA im Jahr 2022 auch 743 Menschen auf der Warteliste verstorben, ohne das rettende Spenderorgan erhalten zu haben. In Europa führend ist Spanien: 2022 kamen dort auf eine Million Einwohner 46,0 Organspender/innen.