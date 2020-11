Kostenpflichtiger Inhalt: Nico Mutters ist neuer Leiter am UKB : So wichtig ist die Arbeit des Bonner Hygieneinstituts

„Wir haben in der Corona-Krise Chancen vertan“, sagt Professor Nico Mutters. Seit dem 1. Oktober ist er Institutsdirektor auf dem Venusberg. Foto: Benjamin Westhoff

Special Bonn Professor Nico Mutters ist neuer Leiter am Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit. Er wechselt mitten in der zweiten Coronawelle nach Bonn. Was seine Arbeit in der Pandemie bedeutet. Ein Porträt.