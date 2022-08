Forscher in Bonn : Spermien packen sehr platzsparend

Forscher in Bonn

Bonn Einen Meter Erbgut auf 0,003 Millimeter quetschen: Samenzellen können das. Bonner Forscher wissen, warum: Ein spezielles Protein hilft beim Komprimieren.

Viele Urlauber haben jüngst wohl wieder über einen viel zu kleinen Koffer geklagt. Dabei könnten wir uns ein Beispiel an den menschlichen Spermien nehmen. Denn sie stehen während ihrer Produktion vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe: Sie müssen 23 DNA-Fäden mit einer Gesamtlänge von einem Meter in einem Kopf verpacken, dessen Durchmesser nur 0,003 Millimeter beträgt. Die hauchfeinen Fäden dürfen sich dabei weder verheddern noch reißen.

Zu Corona wird viel geforscht. Auch die Bonner Universität ist daran beteiligt. Jetzt hat ein Team untersucht, warum manche Menschen schwerer an Covid-19 erkranken als andere und ob es spezielle Therapiemöglichkeiten gibt. Die Ergebnisse geben Grund zur Hoffnung.

Warum erkranken manche Patienten stärker an Covid-19 als andere?

Erst Ketzerei, dann Revolution: Die zunächst belächelte Gaia-Theorie beschreibt die Erde als Riesenorganismus, der sich begrenzt selbst regulieren kann. Heute heißt „Gaia“ Erdsystemwissenschaft. Ein Nachruf auf den Gelehrten James Lovelock, der die Ozonkiller FCKW in der Atmosphäre nachwies

Wer Probleme beim Schließen des Koffers hat, der setzt sich drauf – und das Problem ist gelöst. Der Körper greift bei der Spermien-Entstehung zu einem ähnlichen Trick: Normalerweise bildet die DNA ein lockeres Knäuel. In den Samenzellen wird sie jedoch enorm komprimiert.

„Würde sie im Normalfall so viel Raum einnehmen wie eine Wassermelone, wäre sie danach nur noch so groß wie ein Tennisball“, verdeutlicht Professor Hubert Schorle vom Institut für Pathologie des Uniklinikums Bonn den Prozess mit einem Bild.

Der Erbgutfaden wickelt sich in sehr straffen Schleifen auf

Biologen sprechen auch von Hyperkondensation. In ihrem lockeren Zustand sind die DNA-Fäden um zahlreiche kugelförmige Eiweißmoleküle gewickelt, die Histone. Sie ähneln in diesem Zustand 23 winzigen Perlenketten. Bei der Hyperkondensation werden die Histone zunächst gegen Übergangs-Proteine ausgetauscht. Diese werden in einem Folgeschritt gegen sogenannte Protamine ersetzt.