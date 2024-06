Stanford-Professorin Charlotte Fonrobert kommt nach Bonn „Gewalt dient niemals der Gerechtigkeit“

Die Autorin des preisgekrönten Buchs „Menstrual Purity: Rabbinic and Christian Reconstructions of Biblical Gender” wird zuerst über die jüdische Diaspora als Heimat in der Fremde sprechen. Im Anschluss kommt sie mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, ins Gespräch. Auf GA-Anfrage zum Veranstaltungsthema antwortet Professorin Fonrobert: In jüdischem Denken habe es schon immer die Verfechter von Diaspora als nachhaltigstem Modell jüdischer Kollektivität gegeben. Im Gegensatz dazu forderten die Befürworter des Nationalstaats eine Kontrolle von Territorium als eine unabkömmliche Bedingung für jüdische Kontinuität ein. Fonrobert argumentiert gegen diese Polarität von „raumlosen Diasporisten“ und territorialen Nationalisten. Sie erklärt, „dass jüdische Diaspora sich immer schon vor Ort verwurzelt hat und dass Nachbarschaft zu einem wesentlichen Diasporamodell jüdischer Kontinuität wird“.