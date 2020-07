Start-up der Uni Bonn : Was unsere Smartphones über Gefühle aussagen können

Bonn Wie wir unsere Smartphones nutzen, kann einiges über unser Wohlbefinden aussagen. Diese Potenzial hat das Start-up „Murmuras“ der Universität Bonn erkannt und ermöglicht Forschungsprojekte mithilfe von Handydaten – etwa über Depressionen oder Schlafstörungen.

Noch sind die Wände des kleinen Büros weiß und leer. Der Umzug ins Innovations- und Gründungszentrum an der Godesberger Allee ist erst wenige Wochen her. Hier, wo einige der kreativsten Existenzgründer aus der Stadt zusammenkommen, sitzt nunmehr auch das Start-up „Murmuras“ der Universität Bonn, das von Qais Kasem, Ionut Andone, Konrad Blaszkiewicz und Alexander Markowetz gegründet wurde. Gemeinsam hat das Team eine Software entwickelt, die es Wissenschaftlern ermöglicht, menschliches Verhalten anhand von Handydaten zu untersuchen.

„Unsere Smartphones liefern uns Unmengen an Daten“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Kasem. Mussten Forscher für Studien bislang etwa auf Fragebögen, Interviews, Beobachtungen oder Feldstudien zurückgreifen, so ist mit dem Ansatz von „Murmuras“ nunmehr lediglich eine App auf den Smartphones der Probanden erforderlich. „Das Telefon ist meistens ja sowieso dabei“, betont Informatiker Andone.

Einmal auf den Handys der Studienteilnehmer installiert, erfasst die App Daten in Echtzeit und beantwortet zum Beispiel Fragen wie: Wie viel Zeit verbringen die Studienteilnehmer täglich am Handy? Wie lange nutzen sie einzelne Apps? Wie viele Schritte legen sie pro Tag zurück?

Über eine Online-Plattform können Wissenschaftler diese Daten auswerten, analysieren und in Beziehung zueinander setzen. So könnten etwa Psychologen erfassen, wie intensiv Probanden ihre Handys tagsüber nutzen und inwiefern dies in einem Zusammenhang mit Depressionen stehen könnte. Registriert die Anwendung an einem Tag zum Beispiel eine auffällig hohe Nutzung des Kurznachrichtendienstes WhatsApp, so kann sie eine Push-Mitteilung erzeugen: „Wie ist Ihre Gefühlslage?“