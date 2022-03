Bonner Forschung zu Nervenzellen : Stress schädigt Bewegungszentren im Gehirn

Bonn Eine aktuelle Studie der Universität Bonn zeigt, dass Mäuse unter Druck einen Teil ihrer Synapsen verlieren. Die Erkenntnisse lassen sich vielleicht für eine frühzeitigere Diagnostik und verbesserte Therapie stressbedingter Erkrankungen, wie der Depression, nutzen.

Ausgangspunkt des Ganzen: Chronisch gestresste Menschen zeigen zuweilen Auffälligkeiten in ihrem Bewegungsvermögen, etwa eine schlechtere feinmotorische Kontrolle. Wie es zu diesen Symptomen kommt, wurde bislang aber noch kaum untersucht. „Wir sind dieser Frage in unserer Studie nachgegangen“, erklärt Professor Valentin Stein vom Institut für Physiologie II der Uni Bonn. Die Forscher nutzten Mäuse als Versuchstiere, von denen sie einen Teil für einige Tage einer stressigen Situation aussetzten. Mit einer speziellen Mikroskopie-Methode machten sie derweil Aufnahmen vom Gehirn der Nager. Dabei konzentrierten sie sich auf Teile der Hirnrinde, die für die motorische Steuerung und das Erlernen neuer Bewegungen zuständig sind. „Mit unserem Verfahren ist es möglich, ein und dasselbe Neuron zu verschiedenen Zeitpunkten zu beobachten“, sagt Dr. Anne-Kathrin Gellner, die als Ärztin in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Bonn arbeitet. „Wir können daher sehen, ob und wie es sich durch den Stress verändert.“

Die Wissenschaftler stießen dabei tatsächlich auf eine Auffälligkeit: Nach der stressigen Situation verloren die untersuchten Neurone einen Teil ihrer Synapsen – das sind die Kontakte zu anderen Nervenzellen. Bei Lernvorgängen bilden sich in der Regel neue Synapsen, oder bestehende werden gestärkt. Die gestressten Nager verloren stattdessen aber bis zu 15 Prozent ihrer Kontakte. Gleichzeitig entwickelten die Tiere motorische Lerndefizite. So sollten sie versuchen, mit einer Pfote ein Futterkügelchen zu greifen und in ihr Maul zu befördern. In freier Wildbahn nutzen Mäuse dazu beide Pfoten; sie mussten die Fähigkeit also neu lernen. Die nicht gestresste Kontrollgruppe kam nach fünf Tagen auf eine Erfolgsquote von 30 Prozent. Die gestressten Nager schafften es aber nur bei jedem zehnten Versuch, das Futter zu nehmen.