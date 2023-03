Forschung zu unseren Ernährungsvorlieben Süßigkeiten verändern das Gehirn

Wie die Forschenden abschließend mitteilen, nahmen die Studienteilnehmer mit dem süßen und fetten Pudding während des Untersuchungszeitraums nicht mehr an Gewicht zu als die Probanden der Kontrollgruppe. Auch ihre Blutwerte, wie Blutzucker oder Cholesterin, hätten sich nicht verändert. Die Wissenschaftler nehmen aber an, dass die Vorliebe für zuckrige Nahrungsmittel auch nach dem Ende der Studie andauern wird. „Im Gehirn werden neue Verbindungen geknüpft, die sich auch nicht so schnell wieder auflösen. Es ist ja der Sinn des Lernens, dass man einmal erlernte Dinge nicht so schnell wieder vergisst“, so Tittgemeyer.