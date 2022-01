Wenn Hautkrebszellen sich verstecken: Wie findet das Immunsystem sie wieder? : T-Zellen sollen Fahndung nach Krebs verschärfen

Bonn Tumorzellen verändern ihr Äußeres und entgehen so dem Immunsystem. Ein Experte an der Universität Bonn forscht daran, wie sich das verhindern ließe. Eine Möglichkeit ist, die „T-Zellen“ im Körper schlauer zu machen.

Dagegen entwickelt Professor Michael Hölzel vom Institut für Experimentelle Onkologie der Uni Bonn eine Immuntherapie weiter: Er will die Tumorzellen, die sich gerade unsichtbar machen, mit „schlauen“ Immunzellen in die Zange nehmen. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt das Projekt in ihrem neuen „Exzellenzförderprogramm für etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ in den kommenden fünf Jahren mit 1,5 Millionen Euro.