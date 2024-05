Tag der Organspende am 1. Juni Danny Starke wartet seit zwei Jahren auf ein Spenderherz

Vom Foyer aus geht es im Bettenhaus der Uniklinik Bonn mit dem Aufzug zwei Etagen nach oben. Die Tür öffnet sich, und Danny Starke ist zurück an dem Ort, der ganze sieben Monate lang sein Zuhause war: die kardiologische Intensivstation mit ihren weißen Wänden, viel Betrieb auf den Fluren und schwer kranken Patienten, die an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen sind. Hier, ganz genau in Zimmer 9, hat auch der junge Mann gelegen, gewartet, noch länger gewartet, gehofft, gebangt, gezweifelt, gekämpft und überlebt.