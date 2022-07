Umstrittene Bonner Politologin Ulrike Guérot : Protest in unakademischer Tonart

Kritiker auf Twitter sagen: Die Veranstaltung, auf der Guérot sprach, entsprang dem verschwörungstheoretischen Spektrum. Foto: Screenshot: GA

Bonn / Berlin Die Bonner Politikprofessorin Ulrike Guérot hat in Berlin ihre Kritik an den staatlichen Coronamaßnahmen geäußert – auf einer Veranstaltung, die für jüdische Beobachter einen „antisemitischen Einschlag“ hatte. Mit dem Slogan „No pasarán“ rückte sie die Coronapolitik zudem unterschwellig in die Nähe des spanischen Faschismus.