Die Uni Bonn eröffnet das Akademische Jahr : Ein Neustart in Präsenz

Die offizielle Eröffnung des Akademischen Jahres am vergangenen Montag fand am gestrigen Nachmittag allerdings als hybride Veranstaltung statt. Dieses Konzept, so bestätigt es Uni-Rektor Professor Michael Hoch in seiner Begrüßungsrede, hat sich offenbar bewährt.