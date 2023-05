Dies academicus am Mittwoch, 24. Mai Die Universität Bonn zeigt, was sie kann

Mit diesen und noch ganz vielen anderen Frage befassen sich Forscher/innen der Universität Bonn bei Vorträgen und Führungen des Dies academicus am Mittwoch, 24. Mai. Die Hochschule will der Öffentlichkeit dabei wieder einen abwechslungsreichen Ausschnitt aus ihrer Arbeit präsentieren. Die Vorträge finden überwiegend im Uni-Hauptgebäude, Am Hof 1, statt.