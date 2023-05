Dekan der Philosophischen Fakultät Kandidaten für Kronenberg-Nachfolge stehen fest

Stieldorf, 1968 in Bonn geboren, ist bislang schon Prodekanin für Lehre, Studium und Studienreform. Conermann, vier Jahre älter, war von 2015 bis 2021 schon Prorektor für Internationales der ganzen Uni Bonn. Er ist vom Fach her Islamwissenschaftler mit Doktorhut und Hochschullehrerprüfung (Habilitation) in Kiel. Seine Mitbewerberin ist Mittelalter-Historikerin mit Studium und Fortbildung in Bonn. Vor ihrer Berufung in die Heimatstadt war sie bereits Professorin in Bamberg.