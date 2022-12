Mehr Anerkennung für Pflegeberufe : Uni Bonn bietet dualen Studiengang für zukünftige Hebammen an

Personalengpässe und überfüllte Kreißsäle : Viele werdende Mütter erleben die Entbindung in Bonn als traumatisch Das Hilfstelefon der Bonner Initiative Mother Hood steht kaum mehr still. Fehlendes Personal in den Kliniken und zu wenig Platz in den Kreißsälen ist nach wie vor ein Problem für werdende Mütter. Betroffene berichten von traumatischen Erlebnissen.