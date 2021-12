Vielfalt im Blick : Uni Bonn richtet neue Forschungsstelle für Diversität ein

Diversität bezeichnet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Menschen oder Gruppen – nun gibt es in Bonn eine Forschungsstelle dazu. Foto: Michael Tieck - stock.adobe.com/Michael Tieck

Bonn Die Philosophische Fakultät der Universität Bonn richtet eine neue Forschungsstelle für Diversität ein. Die Hochschule will damit aus der akademischen Welt hinaus in die Stadt wirken

Die promovierte Sozialwissenschaftlerin Sandra Fischer, die derzeit noch in Göttingen tätig ist, wird diese Aufgabe ab Januar übernehmen und ausgestalten. „In den zahlreichen Instituten der Fakultät werden schon längst verschiedene Aspekte der Diversität bearbeitet, von Familien- und Genderfragen über die Internationalisierung der Forschung bis hin zu einer Auf­arbeitung der Sklaverei“, erklärt Referentin Julia Krings. „Doch noch fehlt ein gemeinsamer Anlaufpunkt. Das wollen wir nun ändern, um sämtliche Facetten von Diversität in Forschung und Lehre fest zu etablieren.“

Dabei legt die Universität großen Wert darauf, nicht nur interdisziplinär zu denken, sondern auch aus der akademischen Welt hinaus in die Stadt zu wirken. „Wir wollen unter anderem mit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, dem Familienbüro sowie der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversität innerhalb der Hochschul-Leitung ebenso zusammenarbeiten wie mit Bürgerinitiativen, Kulturvertretern und städtischen Vorhaben“, so Krings.

Gleiches gilt für andere Hochschulen wie etwa die Universität Köln, an der ein Studiengang „Gender Studies“ existiert. „Wir möchten nicht nur mit uns selbst sprechen, sondern raus gehen und uns weiter vernetzen. Denn es gibt bereits unglaublich viele Forschungsprojekte, Initiativen und Aktionsbündnisse – nur sieht man sie mitunter nicht. Wir möchten nun all das zusammenbringen.“

Die Forschungsstelle knüpft dabei unter anderem an die bereits existierende Arbeitsgemeinschaft Diversität an, in der sich Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Instituten austauschen. Die Mitglieder der AG sind alle ehrenamtlich tätig.