Von Boost-AG, Green Office und Team N Wie Bonner Studierende sich für Nachhaltigkeit engagieren

Auch beteiligte sich die Uni Bonn jetzt am Samstag am „Rhine Clean­Up“, bei dem Freiwillige das Rheinufer von Müll befreiten. „Unser Ziel ist es, einen guten und konstruktiven Austausch zu fördern und Freude an den angebotenen Veranstaltungen zu vermitteln. Wir hoffen, selbst neue Dinge zu lernen und bereits erlerntes Wissen zu teilen“, so Spaeder.