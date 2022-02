Teilnehmer für Studie der Uni Bonn gesucht : „Wahrscheinlich kennt jeder ein Kind, das sexuelle Gewalt erlebt hat“

Durch Leiden zum Schweigen verurteilt? Eine Studie soll klären, ob, wann und unter welchen Umständen die Opfer sexueller Gewalt sich anderen Personen anvertrauen. (Symbolbild) Foto: Photographee.eu - stock.adobe.co/Photographee.eu

Bonn Wer sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen bekämpfen möchte, muss möglichst viel über ihr Ausmaß wissen. Doch wollen die Opfer überhaupt darüber sprechen? Eine Studie der Rechtspsychologie an der Uni Bonn möchte genau dies herausfinden.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Die Bonner Masterstudentin Jacqueline Richter ruft Personen ab 18 Jahren dazu auf, an einer Studie der Rechtspsychologie an der Uni Bonn teilzunehmen. Es geht um das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen.

„Wir wollen mit diesen Erhebungen näher betrachten, ob und wann Menschen, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben, sich anderen Personen anvertrauen, und unter welchen Umständen dies geschieht“, erklärt die 25-Jährige zur Online-Befragung.

Es können auch Personen teilnehmen, die keine Gewalterfahrungen gemacht haben. Alle Antworten bleiben anonym. Es ist kein Rückschluss auf die Person möglich. Die Beantwortung der Fragen kann bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen. Unter den Teilnehmern werden Gutscheine verlost.

Dass sich Kinder und Jugendliche jemandem anvertrauten, wenn sie Opfer wurden, sei wichtig, um die Gewalt zu beenden, erläutert Richter. Denn außer den Betroffenen und den Tätern bekomme oft niemand etwas von den Taten mit. „Aus unseren Ergebnissen lassen sich womöglich Ideen für Schulprojekte, Internetkampagnen oder ähnliches ableiten“, hofft Richter und freut sich über schon viele Rückmeldungen.

Wahrscheinlich kennt jeder ein Kind, das sexueller Gewalt ausgesetzt war oder ist – und nicht darüber spricht

„Wir benötigen für die statistische Auswertung spezieller Fragestellungen aber sehr große Teilnehmerzahlen, gerade weil die individuellen Konstellationen des Erlebnisses sehr unterschiedlich sind.“ Für sie sei besonders wichtig, dass betroffene Kinder und Jugendliche wissen sollten: Sie selbst seien nicht „daran schuld“, wenn ihnen Gewalt angetan werde. Hier seien Eltern und Lehrer gefragt. „Sie sollten eine Vertrauensbasis schaffen und Themen wie Sexualität oder sexuelle Orientierung nicht tabuisieren“, meint Richter.

Laut Johannes-Wilhelm Rörig, dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland, wurden bundesweit allein für das Jahr 2020 rund 14 500 entsprechende Fälle angezeigt. (Hier können Sie Kontakt aufnehmen.) Das Dunkelfeld sei um ein Vielfaches größer. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Das seien rund ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse.

Viele dieser Fälle gingen nicht in die Kriminalstatistik ein, weil sie nie zur Anzeige gebracht würden, und würden auch sonst nicht publik. „Sexuelle Gewalt gibt es überall: in Familien, in der Nachbarschaft, im Sportverein und im Netz“, erläutert Rörig. Es sei mehr als wahrscheinlich, dass jede und jeder ein Kind kenne, das sexueller Gewalt ausgesetzt war oder sei – und aus Scham oder Angst aber nicht darüber spreche.

Sie hoffe, dass die Bonner Studie nun wichtige Erkenntnisse dazu liefere, welche Faktoren Opfer davon abhalten, sich Hilfe zu suchen, sagt Michaela Sonnicksen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bonner Institut für Psychologie arbeitet. Sie leitet die Studie innerhalb ihres Dissertationsprojekts zum Offenbarungsverhalten nach sexuellen Missbrauchserfahrungen. Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse könnten hoffentlich dabei helfen, Maßnahmen zu entwickeln, die Opfern den Zugang zu Hilfeleistungen erleichtern sollen, so Sonnicksen.

„Nur Betroffene können uns solche Informationen liefern“

Denn in der Studie stehe bewusst die Opferperspektive im Vordergrund. Wenn Betroffene selbst die Umstände schilderten, unter denen es zum Missbrauchsvorfall kam, und dazu erläuterten, ob und unter welchen Umständen sie das Erlebnis einer anderen Person anvertrauten und wie die Reaktionen des Umfelds waren, dann sei das alles eine sehr wichtige Informationsquelle. „Denn nur Betroffene können uns solche Informationen liefern“, meint Sonnicksen.

Sie sei überzeugt, dass Kindern und Jugendlichen eine gute Sexualaufklärung helfe. „Dabei muss das Thema eigener körperlicher Grenzsetzung und sexuellen Missbrauchs einbezogen werden“, fordert die Projektleiterin. Gerade wenn Kinder jünger seien, erlebten sie eine Tatsituation zwar als unangenehm, aber sie könnten nicht erkennen, dass es sich um sexuellen Missbrauch handelt.

Hier finden Missbrauchsbetroffene Hilfe Gebündelte Information und Beratung Die Homepage www.hilfe-portal-missbrauch.de bietet gebündelt Informationen und Hilfen für Opfer von sexueller Gewalt. Das Hilfeportal ist ein Angebot des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin. Ein spezielles Hilfetelefon berät anonym, kostenfrei und deutschlandweit unter der Nummer 0800 / 22 55 530. Mit Hilfe einer Datenbank können auf der Homepage passende Hilfsangebote sowie Beratungsstellen, Notdienste, therapeutische und rechtliche Angebote in allen Bundesländern gefunden werden. Das Portal beantwortet zudem die häufigsten Fragen zu sexuellem Missbrauch: auf den Punkt gebracht und gut verständlich. ham

„Außerdem müssen Kinder und Jugendliche wissen, wie sie am besten reagieren, wenn sie Opfer von Missbrauch werden, wen sie ansprechen können und wer ihnen helfen kann“, betont Sonnicksen. Heranwachsenden müsse vermittelt werden, dass sie sich selbst auf keinen Fall für das Geschehene schämen müssten. Zudem argumentiert die wissenschaftliche Mitarbeiterin, dass Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in Aus- und Weiterbildungen lernen müssten, wie sie in Verdachtsfällen reagieren sollten.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier.