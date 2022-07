Studie der Uni Bonn : Warum erkranken manche Patienten stärker an Covid-19 als andere?

Klein oder kurios : Das sind die ungewöhnlichsten Studiengänge in Bonn und der Region „Life Science Informatics“, ein Bachelor in Eurythmie oder vielleicht Lasertechnologie? Die Anzahl der Studiengänge wächst in den vergangenen Jahren kontinuierlich an - auch in Bonn und der Region. In unserem Überblick zeigen wir kleine oder ungewöhnliche Studiengänge direkt vor der Haustür.