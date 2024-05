Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf hält erste Vorlesung als Poetikdozentin an der Uni Bonn

Die Berliner Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf hält am Montag ihre öffentliche Antrittsvorlesung als Thomas-Kling-Poetikdozentin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Vorlesung im Festsaal der Universität steht unter dem Titel „Ferngespräche mit Muttersprache“, wie die Hochschule am Freitag in Bonn mitteilte. Die Laudatio werde der Literaturwissenschaftler Thomas Fechner-Smarsly halten.