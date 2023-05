Dekan der Philosophischen Fakultät Wahl für Kronenberg-Nachfolge kommt eine Woche später

Stieldorf, 1968 in Bonn geboren, ist Mittelalter-Historikerin und bereits seit 2018 Prodekanin für Studium und Lehre der Philosophischen Fakultät an der Uni Bonn. Vor ihrer Berufung in ihre Heimatstadt im Wintersemester 2015/2016 hatte sie eine Professur an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg inne.