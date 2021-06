Studie der Uni Bonn : Plexin-A1-Gen beeinflusst die Hirnentwicklung stärker als gedacht

Bonn Eine Studie der Universität Bonn zeigt, dass sich Mutationen der Erbanlage unterschiedlich vererben. An der Untersuchung des einflussreichen Plexin-A1-Gens waren mehr als 60 internationale Partner beteiligt.

Das Gen ist noch aus einem anderen Grund interessant: Mutationen dort vererben sich anders – je nachdem, welche Stelle betroffen ist. Die Studienergebnisse erscheinen jetzt in der Fachzeitschrift „Genetics in Medicine“.

Das Plexin-A1-Gen war in den Fokus der Wissenschaftler geraten, als sie am UKB ein Mädchen mit gravierenden Fehlbildungen der Speiseröhre, des Gehirns und der Augen untersucht hatten. Bei einer genetischen Analyse entdeckten sie, dass bei ihr genau diese Erbanlage verändert war.

„In einer Datenbank haben wir nach weiteren Betroffenen gefahndet“, erläutert Professor Heiko Reutter, Arzt an der Universitätskinderklinik und Mitarbeiter am Institut für Humangenetik.

Inzwischen haben die Forschenden zehn Patientinnen und Patienten mit Veränderungen des Plexin-A1-Gens gefunden, die aus sieben Familien stammen. „Bei allen waren unterschiedliche Teile des Gens verändert“, berichtet Dr. Gabriel Dworschak, Kinderarzt der Universitätskinderklinik, der seine wissenschaftlichen Arbeiten am Institut für Anatomie und am Institut für Humangenetik durchgeführt hat.

Fünf der Mutationen vererben sich rezessiv; die restlichen drei sind dominant. Das bedeutet, Letztere setzen sich durch und beeinflussen die Hirnentwicklung. Dank weiterer Analysen ahnen die Wissenschaftler inzwischen auch, warum das so ist: Das Plexin-A1-Gen enthält die Bauanleitung für einen Rezeptor. Er sitzt in der Membran, die die Nervenzellen umgibt. An seiner Außenseite des Rezeptors docken bestimmte Botenmoleküle an.