Diagnose seltener Krankheiten “Dass niemand vor uns diese App entwickelt hat, ist verrückt“

Meldet man sich bei „unrare.me“ an, muss zuerst ein Profil erstellt werden. Hierbei beschreibt der Nutzer alles, was im Bezug auf die Krankheit wichtig sein könnte. Dabei kann er individuell entscheiden, wer was sehen darf und kann sogar anonym bleiben. Auf Basis dieses Profils werden User mit ähnlichen Merkmalen vorgeschlagen, mit denen man dann in Kontakt treten kann. Der Algorithmus sucht also nach „Matches“, ähnlich wie bei einer Dating-App. „Unrare.me“ ist Anfang Dezember an den Start gegangen und seitdem im Appstore beziehungsweise im Google Playstore kostenlos erhältlich. In den ersten drei Tagen registrierten sich bereits mehr als 400 Nutzer in der App.