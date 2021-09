Hirnforschung an der Uniklinik Bonn : Wie fehlendes Vertrauen die Einsamkeit verstärkt

Bonn Forscher der Uni Bonn haben untersucht, wie die Aktivität verschiedener Gehirnstrukturen unsere Gefühle beeinflusst. Einsamkeit kann bei einigen Menschen zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen.

Fast jeder kennt das schmerzhafte Gefühl der Einsamkeit. Bei einigen ist es eine vorübergehende Empfindung, bei anderen hält sie an, kann mitunter zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen. „Ein Grund für stark empfundene Einsamkeit kann mangelndes Vertrauen zu Mitmenschen sein“, erklärt Dr. Dirk Scheele von der Medizinischen Psychologie am Uniklinikum Bonn (UKB).

Der Forscher und sein Team (zu dem auch Wissenschaftler aus Haifa und Hannover zählten) wählten anhand eines Fragebogens 42 Personen aus insgesamt 3678 Erwachsenen aus, die von starker Einsamkeit betroffen sind, aber (und das ist wichtig) nicht an einer psychischen Erkrankung leiden oder in psychotherapeutischer Behandlung sind.

Im „Vertrauensspiel“ teilten die Einsamen weniger mit den anderen

Die Forschenden stellten zudem bei Gehirnarealen, die an der Vertrauensbildung beteiligt sind, Abweichungen in der Verarbeitung gegenüber der Kontrollgruppe fest. Dies zeigte sich vor allem in der vorderen Inselrinde, die bei Einsamen weniger aktiv war und sich nicht so ausgeprägt mit anderen Gehirnarealen vernetzte.