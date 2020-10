Regionale Vernetzung bei der Onkologie : Uniklinik Bonn wird Teil des Lungenkrebszentrums

Bonn Ein Schwerpunkt des Lungenkrebszentrums soll auf der minimal-invasiven und robotergestützten Chirurgie liegen. Das Ziel ist die optimale Versorgung der Patienten.

Das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) am Uniklinikum Bonn (UKB) wird Teil des Lungenkrebszentrums Bonn/Rhein-Sieg. Dieses Netzwerk mit seinen mehr als 40 regionalen Partnern, zu denen unter anderem das Malteser- und das Johanniter-Krankenhaus gehören, erhält so Zugang zu einem forschungsstarken Standort, an dem auch zukunftsweisende Behandlungsmethoden erprobt werden. „Das Universitätsklinikum Bonn bietet neben den zugelassenen onkologischen Therapien ein breites Spektrum an innovativen klinischen Studien an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf immuntherapeutischen Ansätzen und auf Zelltherapien“, erläutert Professor Peter Brossart, Direktor des CIO Bonn und der Klinik für Onkologie und Hämatologie am UKB. „Durch das gemeinsame Lungenkrebszentrum Bonn/Rhein-Sieg können neueste Diagnose- und Behandlungsmethoden sehr viel schneller entwickelt und etabliert werden und so für eine bessere Versorgung der Patienten sorgen.“