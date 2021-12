Veranstaltung der Uniklinik Bonn : Uniklinik veranstaltet Kolloquium zum Thema Hirnmetastasen

Bonn Beim nächsten Patientenkolloquium des Universitätsklinikums Bonn (UKB) geht es um die Behandlung von Hirnmetastasen. Neue Therapien und Techniken können die Lebenserwartung von Betroffenen deutlich erhöhen.

Zwar ist die Prognose bei Hirnmetastasen nach wie vor nicht mit den Überlebensraten vieler anderer Krebserkrankungen zu vergleichen. „Doch durch intensive Forschung, durch Hochleistungstechnik und neue wirksame Therapien haben wir inzwischen sehr große Fortschritte erzielt. So sprechen wir heute nicht mehr nur von Monaten, sondern sogar oftmals von lebenswerten Jahren, die wir auch Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen ermöglichen können“, sagt Professor Yon-Dschun Ko, Ärztlicher Direktor des Johanniter-Krankenhauses Bonn, das in Kooperation mit dem mit dem CIO Bonn (Universitätsklinikum Bonn, UKB) das regionale und überregionale Netzwerk für die optimale Behandlung von Krebspatienten aufgebaut hat.

„Bei Patienten mit Lungenkrebs kommt es in 30 Prozent der Fälle zu Hirnmetastasen“

Um die Entstehung von Hirnmetasen zu verstehen, hilft die von dem englischen Chirurgen Stephen Paget 1889 aufgestellte Seed-and-Soil-Theorie ( seed = ‚Saat‘, soil = ‚Ackerboden‘). „Sie besagt, dass Tumorzellen über das Gefäßsystem verteilt werden, sich aber nur dort zu Metastasen entwickeln können, wo sie besonders günstige Bedingungen zur Ansiedlung finden“, beschreibt Vatter. „Bei Patienten mit Lungenkrebs kommt es in 30 Prozent der Fälle zu Hirnmetastasen“, fügt Ko hinzu. „Dies ist die mit Abstand höchste Rate, gefolgt von Mammakarzinomen (Brustkrebs), die bei zehn Prozent der Patientinnen und Patienten ins Gehirn streuen, und den Melanomen (Schwarzer Hautkrebs), wo dies ebenfalls häufiger vorkommt.“ Grundsätzlich, so Ko, könne kein Tumor davon ausgeschlossen werden. „Aber speziell bei Lungenkrebs ist es wichtig, dies durch regelmäßige prophylaktische Aufnahmen des Kopfes im Magneresonanztomografen (MRT) im Blick zu behalten, um frühzeitig reagieren zu können.“

Grundsätzlich gilt das auch für Betroffene mit Brust- oder Hautkrebs, ansonsten werde symptom­orientiert ­kontrolliert. „Das MRT ist dabei Goldstandard“, betont Radbruch. Falls diese Untersuchung nicht möglich ist – zum Beispiel wegen eines nicht-MRT-tauglichen Schrittmachers –, wird eine Computertomografie (CT) gemacht. Sie ist in diesem Fall zwar dem MRT unterlegen, spielt dafür aber später eine wichtige Rolle in der Vorbereitung der Strahlentherapie, weil sie Daten zu unterschiedlichen Dichten des Gehirns liefert und diese Daten direkt in das Bestrahlungsgerät eingespeist werden können.

Ein operativer Eingriff ist nicht immer notwendig

Für einen operativen Eingriff gibt es, so Vatter, zwei Indikationen: „Wenn das Gewebe in der Bildgebung nicht zweifelsfrei zu klassifizieren ist oder wenn eine Metastase schon eine kritische Größe erreicht hat.“ Der Neurochirurg beschreibt das Problem dabei wie folgt: „Der Platz unter der Schädeldecke ist von Natur aus begrenzt, und jede Erhöhung des Hirndrucks kann dort gravierende Folgen haben.“ Ein Steigen des Hirndrucks ist für die Betroffenen selbst spürbar; am stärksten im Liegen. So kann morgendliche Übelkeit bei bestehender Krebserkrankung ein erstes ­­Symptom von Hirnmetastasen sein. „Weitere Alarmsignale sind beispielsweise Halbseitenlähmungen und Sehstörungen, je nachdem, wo die Metastase wächst“, ergänzt Vatter. Zusätzlich zu Radiochirurgie, Radiotherapie und Neurochirurgie rückt zunehmend auch eine weitere Behandlungsmöglichkeit ins Blickfeld: „Es gibt inzwischen Medikamente, die die zum Schutz des Gehirns vor im Körper zirkulierenden Toxinen (Giftstoffen) bestehende Blut-Hirn-Schranke überwinden und auch auf die Metastasen im Kopf zielen können“, fügt Ko hinzu.