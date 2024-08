Um sechs Plätze verbessert Universität Bonn steigt im Shanghai-Ranking weiter auf

Seit 21 Jahren misst das „Shanghai Academic Ranking of World Universities“ (ARWU oder kurz „Shanghai-Ranking“) die Forschungsleistung weltweiter Hochschulen. 1000 Universitäten zwischen Nord- und Südpol werden in sechs Indikatoren bewertet, die unter anderem wissenschaftliche Publikationen sowie hochrangige Auszeichnungen umfassen. Die Methode ist (wie bei all diesen Ranglisten) nicht unumstritten, zum Beispiel bei anderen Anbietern. Einerlei: Die Universität Bonn belegt dort regelmäßig erfreulich gute Plätze.