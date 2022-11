Patientenkolloquium am 17. November : Universitätsklinikum Bonn berät zu Zahnunfällen

Ein Lächeln nach dem Schreck: Bei der jungen Patintin stabilisiert eine Titanschiene die Schneidezähne im Oberkiefer. Foto: MKG

Bonn Beim nächsten Patientenkolloquium des Universitätsklinikums Bonn geht es um Zahnunfälle. Wie kommt es dazu? Welche Altersgruppe ist am häufigsten betroffen? Was sollte man im Notfall tun – und was nicht?

Eishockey ist der Klassiker schlechthin – der Sport, den wohl die meisten von uns auf Anhieb mit fehlenden Zähne assoziieren. Kein Wunder bei den harten Bodychecks der Spieler und einer Hartgummischeibe, die mit einem Tempo von bis zu 170 Stundenkilometern über das spiegelglatte Feld rast. Ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko gibt es aber zum Beispiel auch beim Boxen, Rugby, Kampfsport und Mountainbike-Fahren, bei Fußball und Basketball – überall dort, wo es schnell und manchmal robust zur Sache geht. Die meisten Zahnunfälle passieren jedoch im ganz normalen Alltag.

„Tatsächlich sind sie gar nicht so selten. Und sie betreffen im Prinzip alle Altersgruppen“, sagt Professor Franz-Josef Kramer, Direktor der Klinik für Mund- , Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Bonn (UKB). „Gut die Hälfte solcher Unfälle ereignet sich im Kinder- und Jugendalter“, ergänzt Oberarzt Dr. Tim Klünter. „Rund 60 Prozent dieser Patientinnen und Patienten sind jünger als 16 Jahre.“ Die Gruppe der über 40-Jährigen ist deutlich kleiner. „Vereinfacht könnte man sagen, das Verhältnis liegt etwa bei zwei Dritteln zu einem Drittel.“

„Bei Zahnunfällen gibt es im Wesentlichen zwei Verletzungsmuster“

Ob es beim Laufenlernen geschieht, beim Fahrradfahren, im Schwimmbad, beim Inlineskaten oder beim Spielen im Freien, ob Patientinnen und Patienten sich im Haushalt verletzten oder bei altersbedingten Stolperstürzen: Aufgrund ihrer anatomischen Position sind die Frontzähne des Oberkiefers dabei dem größten Risiko ausgesetzt. Sie können durch Gewalteinwirkung von außen ganz oder in Stücken brechen oder/und im Kiefer verlagert werden. „Bei Zahnunfällen gibt es im Wesentlichen zwei Verletzungsmuster“, erklärt Kramer: „Teile des Zahns sind abgebrochen, oder der Zahn ist am Kieferkamm meist nach hinten verschoben. Wir sprechen dann von Dislokationen. Oft ist es auch eine Kombination aus beidem.“

Sicher keine besonders schöne Vorstellung – doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn in vielen Fällen sind die Schäden eines Zahnunfalls durchaus reparabel. Was Patientinnen und Patienten selbst dazu beitragen können und wie die Spezialisten in der Zahnklinik auch komplexere Fälle so behandeln, dass sich Funktion und Aussehen des Oberkiefers ganz oder größtmöglich erhalten beziehungsweise wiederherstellen lassen, ist Thema des nächsten UKB-Patientenkolloquiums am Donnerstag, 17. November, von 18 bis 19.30 Uhr.

„Die erste Regel für uns lautet: Zahnerhalt vor Zahnersatz“, betont Kramer. „Das beginnt mit den bleibenden Zähnen im Kindesalter.“ Lediglich verlorene Milchzähne werden nicht wieder eingesetzt (die Verletzung sollte dennoch zahnärztlich untersucht werden). „Und es gilt inzwischen auch für ältere Menschen, die dank allgemein besseren Pflege und Versorgung oft noch im Besitz ihrer eigenen Zähne sind.“

Ein ausgeschlagener Zahn oder gebrochene Zahnfragmente sind oftmals „reponierbar“ – das bedeutet, „sie können an Ort und Stelle wieder eingesetzt werden und dort später samt Wurzeln fest mit dem Kiefer verwachsen“, so Kramer. „Sammeln Sie also einen heraus­gebrochenen Zahn oder die abgeplatzten Fragmente möglichst vorsichtig ein, zum Beispiel mit einer Pinzette, und bewahren Sie ihn oder sie in einer feuchten Umgebung auf“, rät Klünter.

Der entscheidende Faktor nach einem Unfall ist die Zeit. „Als Erstes werden wir bei unserer Untersuchung danach fragen, wie lange der Unfall zurückliegt“, schildert Klünter das Vorgehen. „Ist der Zahn schon eine Stunde aus dem Mund oder zwei? Wo und wie wurde er danach aufgehoben?“ Denn davon hängt der mögliche Behandlungserfolg eines Zahntraumas ab. „Die Wurzeloberfläche“, erläutert Klünter, „bleibt nach dem Verlust nur noch begrenzt vital“. Das Zeitfenster ist kurz, denn die Zellen dort sind äußerst empfindlich. Ihre Lebensfähigkeit ist jedoch ein wichtiges Kriterium dafür, ob das Wiedereinsetzen und die spätere Einheilung eines ausgeschlagenen Zahnes gelingen kann.“ Ein durch einen Unfall gelockerter Zahn sollte am Unfallort exakt in dieser Position belassen werden, bevor man damit umgehend eine Zahnarztpraxis oder die Bonner Universitätszahnklinik aufsucht. Also auf keinen Fall daran herumruckeln, um ihn selbst wieder in Position zu schieben oder versuchen, ihn eigenhändig aus dem Mund zu lösen. Nur wenn die Gefahr besteht, dass der Verletzte ihn einatmet oder verschluckt, sollte ein stark gelockerter Zahn entfernt werden.

Nach einem Zahnunfall sollte es am besten schnell zum Arzt gehen

„Eine frühe fachgerechte Behandlung nach einem Zahnunfall ist für die Erhaltungsmöglichkeit des Zahnes und der umliegenden Strukturen entscheidend“, hebt Kramer hervor. „Wichtig ist uns dabei auch die langfristige Kontrolle, ob die reponierten Zähne stabil bleiben.“ Bei einer unnötig verzögerten Behandlung wächst der Zahn vielleicht nicht mehr fest genug an, oder das weitere Kieferwachstum wird fehlgeleitet und asymmetrisch, was die Verteilung der natürlichen Kräfte beim Kauen verschiebt und somit letztlich auch die Stabilität der anderen Zähne gefährdet.

Doch soweit muss es nicht kommen – vorausgesetzt, dass man so schnell wie möglich einen Arzt aufsucht. Auch wenn sich derartige Unfälle häufig außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten der Zahnarztpraxen ereignen – „bevorzugt“ abends oder am Wochenende. „Aus diesem Grund haben wir im Mai 2022 in unserer Klinik das Zentrum für Frontzahn­trauma und Sportzahnmedizin gegründet“, so Kramer. „Anlass dafür waren die Zahl und die Art der Traumata, die einer sofortigen und mit Blick auf die spätere Versorgung von Beginn an strukturierten Behandlung bedürfen.“ Diese gewährleiste das Zentrum „im fächerübergreifenden Verbund mit allen zahnmedizinischen Disziplinen in unserer Universitätszahnklinik“, und das Versorgungskonzept schließe „selbstverständlich“ auch die Behandlung zahnunabhängiger medizinischer Unfallfolgen wie Gehirnerschütterungen oder Verletzungen im Bereich der Lippen und des Gesichts mit ein. „Hierzu sind wir als Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgen besonders berufen, da wir fachlich sowohl in der Medizin als auch in der Zahnmedizin verwurzelt sind. Diese komplexeren Verletzungen werden am UKB am Venusberg fächerübergreifend versorgt.“

Das Zentrum hat täglich 24 Stunden geöffnet: werktags in der Zahnklinik, Welschnonnenstraße 17 in der Bonner Innenstadt, abends und am Wochenende auf dem Campus Venusberg. Es ist über den Zahnunfall-Notruf unter Tel. 0228 / 287 22 555 erreichbar. „So können wir die Patientinnen und Patienten direkt dorthin leiten, wo sie schnell und umfassend Hilfe bekommen.“

Langzeitschäden nach einem Zahnunfall? Das muss heute nicht mehr sein, sagen die Experten des UKB

„Wir sehen rund zehn Unfälle dieser Art pro Woche“, fügt Klünter hinzu. „Bei zwei bis drei davon handelt es sich um komplexe Knochenfrakturen, für deren Behandlung es nötig ist, den Kiefer zu stabilisieren.“ Bei allem, was chirurgisch versorgt werde, komme es darauf an, von Anfang an und mit Blick auf die spätere Funktionalität des Kauapparates das Richtige für Zähne und Kiefer zu tun. „Erst einmal, unmittelbar nach dem Unfall, müssen die Patientinnen und Patienten über die Brücke der Trauma-Behandlung gehen“, beschreibt es Klünter. „Darüber hinaus haben wir von Beginn an das langfristige Ziel im Blick, das wir in der interdisziplinären Zusammenarbeit erreichen wollen und können.“ Dazu tauschen sich die Disziplinen der Universitätszahnklinik in Fallbesprechungen untereinander aus – ob es um Zahnerhalt geht, um Zahnersatz oder die Stabilität und Symmetrie des Kiefers.

Die klassischen Therapieansätze bei Dislokationen sind Schienungskonzepte, um den Zahn / die Zähne in seine / ihre ursprüngliche Position zurückzuführen. Denn die Wiederherstellung der Kaufunktion ist ein wichtiges Kriterium. Es geht darum, seine Strukturen erhalten und Zeit gewinnen – was gerade in der Wachstumsphase junger Menschen eine große Rolle spielt.

Auch einen einzelnen ausgeschlagenen Frontzahn zu reponieren, ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern essenziell, um den Zahnerhalt der umliegenden Zähne mit zu sichern. Denn: „Beim großflächigeren Zahnverlust kommt es recht rasch zum Abbau von Knochengewebe am Kieferkamm“, warnt Kramer. In solchen Fällen gibt es mehrere Optionen zum Zahnersatz (zum Beispiel Brücken oder Implantate), um die dauerhaften Auswirkungen eines Unfalls so gering wie möglich zu halten. Heute muss niemand mehr ein durch Unfälle lückenhaftes Gebiss hinnehmen oder mit den Langzeitschäden eines Zahnunfalls in (meist) jungen Jahren dauerhaft leben.