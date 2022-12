Uni Bonn forscht zu Erbanlagen : Verändertes Gen kann zu Fehlbildungen führen

Zwei Zebrafischlarven, in denen das SHROOM4-Gen ausgeschaltet wurde, zeigen Fehlbildungen, etwa kleine Köpfe. Foto: Dr. Kolvenbach & Dr. Dworschak

Bonn Bonner Forscher identifizieren eine Erbanlage, die eine wichtige Rolle bei der Embryonalentwicklung spielt. Bei der Studie diente der Zebrafisch als Modellorganismus.

Eine Studie unter Leitung der Medizinischen Fakultät der Uni Bonn hat ein Gen identifiziert, das eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des menschlichen Embryos spielt. Wenn es verändert ist, können Fehlbildungen verschiedener Organe die Folge sein. Diese Erb­anlage ist schon früh in der Evolution entstanden. Sie existiert etwa auch im Zebrafisch und übernimmt dort eine ähnliche Funktion.

Laut Uni kamen die Wissenschaftler der Erbanlage auf die Spur, als sie zwei Personen mit angeborenen Fehlbildungen untersuchten, einen Mann und seine Nichte. „Bei beiden waren Nieren, Harntrakt und Speiseröhre fehlgebildet, bei dem Mann zudem noch der rechte Arm und das Herz“, erklärt Dr. Gabriel Dworschak. Der Arzt der Uni-Kinderklinik Bonn forscht an den Instituten für Humangenetik und für Anatomie an seltenen genetischen Erkrankungen. Als das Team die Erbanlagen der Familienmitglieder untersuchte, stieß es auf eine Auffälligkeit: Bei den Betroffenen war im Vergleich zu den Gesunden ein Gen namens SHROOM4 verändert.

Wissenschaftler suchten nach weiteren Betroffenen

Das Bonner Team fahndete international nach weiteren Fällen, bei denen es Auffälligkeiten im SHROOM4-Gen gab. Mit Erfolg: Die Wissenschaftler fanden vier weitere Betroffene aus drei Familien. Bei allen war das Gen verändert, jedoch nicht immer in derselben Weise.

Damit war für die Forscher noch nicht zwingend geklärt, ob tatsächlich die SHROOM4-Varianten für die Fehlbildungen verantwortlich waren. Und hier kommt der Zebrafisch ins Spiel: Er dient in vielen genetischen Studien als Modellorganismus – nicht nur, weil er sich einfach artgerecht halten und schnell vermehren lässt: Die Haut seiner Larven ist fast durchsichtig. Man kann unter dem Mikroskop erkennen, wie sich die Tiere entwickeln.

Und das taten die Forscher, nachdem sie in den Larven das Gen SHROOM4 weitgehend inaktivierten. Laut der Studie zeigten die Tiere daraufhin ähnliche Fehlbildungen, wie sie auch bei den Patientinnen und Patienten zu beobachten waren. Bekamen Larven mit ausgeschaltetem SHROOM4 hingegen die intakte menschliche Erbanlage injiziert, seien sie nahezu normal herangewachsen. „Das zeigt erstens, dass sie für eine gesunde Entwicklung ein funktionsfähiges SHROOM4 benötigen und zweitens, dass das menschliche Gen die Funktion des Fischgens übernehmen kann“, so Dworschak. Nun möchte das Team herausfinden, wie genau die Erb­anlage in die Embryonalentwicklung eingreift.