Grabsteine aus verbotener Kinderarbeit : „Vieles hier ist maximal pietätlos“

Experten schätzten im Jahr 2016, dass jeder dritte Grabstein auf deutschen Friedhöfen aus Indien stammt. Foto: cameris - stock.adobe.com/Oliver Nowak

Interview Viele Grabsteine in Deutschland, auch in NRW, stammen aus verbotener Kinderarbeit, etwa in Indien. Gesetze der Bundesländer sollen das verhindern. Der Bonner Verwaltungsrechtler Professor Tade Matthias Spranger beklagt aber: Verstöße dagegen werden nicht kontrolliert und nicht bestraft.