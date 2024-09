Inzwischen ein größeres Problem als Karies Es heißt Parodontitis, nicht Parodontose

Bonn · Experten aus aller Welt treffen sich seit Donnerstag in Bonn: Gefeiert wird das 100-jährige Bestehen der deutschen Fachgesellschaft für Parodontologie. Professor Søren Jepsen hat sie organisiert: Was er über den aktuellen Stand der Zahngesundheit in Deutschland und die Parodontitis sagt.

20.09.2024 , 07:00 Uhr

Karies scheint einigermaßen im Griff, sagen die Experten: Die Trainingsprogramme für Kinder zur Zahnpflege zahlen sich aus. Was Parodontitis angeht, gebe es aber noch Luft nach oben. Foto: DG PARO

Von Thomas Kölsch Freier Mitarbeiter