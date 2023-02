Berufsbegleitender Bonner Studiengang für Politik und Geschichte : Von Bonn zu den Vereinten Nationen

Zum Programm des Studiengangs Politisch-Historische Studien gehörte auch schon ein Besuch in der Berliner Kulturbrauerei. Foto: Uni Bonn

Bonn Bundesweit einmalig: An der Universität Bonn qualifiziert der berufsbegleitende, gebührenpflichtige Masterstudiengang „Politisch-Historische Studien“ für den höheren Dienst und die Promotion. Kosten: 7800 Euro für vier Semester.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Politisch-Historische Studien geht in seinen siebten Jahrgang. „Er ist bundesweit einzigartig, sowohl in der Fächerkombination, im Theorie-Praxis-Verbund und bezüglich der beiden Stand­orte Bonn und Berlin“, erklärt dessen Leiter Tilman Mayer, Professor am Bonner Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Für kommendes Semester sind noch einige Plätze frei.

Innerhalb des zweijährigen (gebührenpflichtigen) Studiums werden Politik- und Medienwissenschaft sowie Zeitgeschichte interdisziplinär in Theorie und Praxis mitein­ander verbunden. In Kleingruppen finden die Module jeweils acht Mal von Freitag bis Sonntag entweder im Bonner Gustav-Stresemann-Institut oder in der Europäischen Akademie in Berlin statt.

Interdisziplinäre Programme aus Wissenschaft und Praxis sind gefragt, sagt Professor Tilman Mayer

Die Studierenden kommen aus unterschiedlichen akademischen wie beruflichen Bereichen, so etwa aus Ministerien, Behörden, Medienunternehmen, Stiftungen und In­stitutionen der politischen Bildung, aus Archiven, Museen und Gedenkstätten, aus Polizei, Bundeswehr und Verwaltung aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland.

Die Absolventen erwerben den vollwertigen Abschluss des Master of Arts. Sie sind damit nicht nur formal für den höheren Dienst qualifiziert, sondern können auch eine Promotion anstreben.

Im Studiengang werde deutlich, dass gerade interdisziplinäre Programme mit der Kombination aus wissenschaftlichem Anspruch und hohem Praxisbezug nachgefragt werden, erläutert Mayer im GA-Gespräch. Es gehe den Studierenden also neben dem fachlichem Wissenserwerb vor allem um persönliche Kompetenzentwicklung.

Andererseits könne jeder Studiengang auf der Basis der Erfahrungen immer noch besser werden. Seit 2017 habe man also die Beschäftigung mit der Medialisierung der Gesellschaft und Themen wie Fake News, Verschwörungstheorien und Extremisten gestärkt.

Viele Absolvent(inn)en nutzen den Studiengang zum beruflichen Fortkommen

Daneben seien sicherheits- und außenpolitische Fragestellungen wichtiger geworden, Deutschlands Rolle in Europa und der Welt ebenso wie die Beschäftigung mit der Demokratie als Staatsform und ihre Vermittlung in einem Einwanderungsland.

Viele der bisherigen Absolventen eine es, dass sie den Studiengang dezidiert zum beruflichen Fortkommen nutzten, etwa zum Aufstieg in den höheren Dienst, so berichtet Mayer. „Wir haben zum Beispiel einen Absolventen, der früher im Bundesministerium tätig war und nun für die UN in New York arbeitet.“ Eine andere Absolventin habe inzwischen die Akademieleitung in einem renommierten Haus der politischen Bildung inne.