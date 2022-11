Vortrag bei Alanus: Was ist dran am Waldbaden? : Die wohltuende Wirkung der bunten Blätter

Vortrag bei Alanus: Was ist dran am Waldbaden?

Alfter Neue Folge der GA-Ringvorlesung „Lust auf Wald“: Die Kunsttherapeutin Eva Paul von der Alfterer Alanus Hochschule spricht über die Effekte eines Waldspaziergangs – sei es in der Realität oder in der Vorstellung.

Wer Eva Paul nach ihren eigenen positiven Erfahrungen mit und im Wald fragt, bekommt gleich mehrere Antworten. Eine davon: Vor gut zwei Jahren im Herbst ging die Dekanin des Fachbereichs Künstlerische Therapien und Therapiewissenschaf an der Alanus Hochschule mit ihrer erwachsenen Tochter spazieren.

Am Hohen Meißner, einem kleinen Mittelgebirge in Hessen, kamen die beiden Frauen auf die Idee, sich auf den einladenden und bunten Blätterboden zu legen. „Das war wunderschön. Wir kamen zur Ruhe und waren einfach glücklich und entspannt“, erinnert sich die 57-Jährige.

Andere Erfahrungen von ihr liegen weiter zurück. Aufgewachsen im fränkischen Roßtal, besuchte sie als Jugendliche regelmäßig Freunde, die in der dortigen „Kernmühle“ wohnten. Auf dem Rückweg mussten sie und ihre Freundin nachts ein Stück durch den dunklen Wald laufen.

Dabei hatten sie immer ein mulmiges Gefühl, waren aber hinterher froh und fühlten sich stark, als sie es geschafft hatten. „Wie in vielen Märchen bedeutete der Wald für uns das Unbekannte, vor dem man die Angst verliert, indem man es kennenlernt und überwindet“, erklärt die Professorin für Kunsttherapie.

Als ihr Alanus-Kollege, der Kunsthistoriker Maurice Saß, sie fragte, ob sie sich an der öffentlichen Ringvorlesung der Hochschule „Lust auf Wald“ (mit dem General-Anzeiger als Kooperationspartner) beteiligen wollte, zögerte sie zunächst. Eigentlich fehlte ihr – wie jedem und überall im Moment – die Zeit.

Aber dann sagte sie doch zu und gestaltet nun am Montag, 5. Dezember, einen Vortragsabend (Foyer des Alanus-Campus II, Villestraße 3 in Alfter) unter dem Titel „Waldbaden? Kunsttherapeutische Perspektiven auf Dr. Wald“. Die musikalische Begleitung am Klavier übernimmt Rahel Stütz, eine Bachelor-Absolventin des Studiengangs Kunsttherapie – Sozialkunst.