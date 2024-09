Festrede von Manfred Lütz Warum Bonn für Deutschland ein Glücksfall war

Den Rheinländern ist nicht zu trauen“, das sagte der ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning seinem Freund, meinem Großonkel Paulus van Husen, als der mit der Frage an ihn herantrat, ob er Adenauers Angebot annehmen sollte, neben Globke Staatssekretär zu werden. Mein Großonkel war wie Brüning Westfale, Mitglied des Kreisauer Kreises, in seiner Berliner Wohnung hatte Stauffenbergs letztes Treffen mit den Mitverschwörern stattgefunden, als einer der wenigen hatte er überlebt, war Mitbegründer der CDU in Berlin geworden und später der erste Verfassungsgerichtspräsident Nordrhein-Westfalens. Er wird sich erinnert haben, dass Adenauer schon die Gründer der CDU in Berlin brüskiert hatte, indem er einfach behauptete, die CDU sei im Grunde im Rheinland gegründet worden, obwohl das gar nicht stimmte. Ein Mann, der, darauf angesprochen, dass er doch früher etwas ganz anderes gesagt habe, freimütig behauptete, niemand könne den Bundeskanzler daran hindern, jeden Tag klüger zu werden, musste rechtschaffenen Westfalen zutiefst unsympathisch sein.