Hermann Wandersleb nutzt die Gunst der Stunde Wie Bonn zur Bundeshauptstadt wurde

Er war 1895 in Meiningen in Thüringen geboren, sein Vater war Vermessungsingenieur im Verwaltungsdienst, seine Mutter stammte angeblich aus einer jüdischen Familie. Er wuchs in Halle an der Saale und in Merseburg auf, machte in Halle Abitur. Anschließend studierte er seit 1913 Jura. 1914 meldete er sich bei Kriegsbeginn freiwillig, wurde Soldat und wegen seiner organisatorischen Fähigkeiten rasch Leutnant. Die Logistik war sein Arbeitsfeld. 1918 kehrte er aus dem Krieg zurück und nahm das Studium wieder auf, betätigte sich auch erstmals politisch bei der Deutschen Studentenschaft, deren Verfassungsgebung er moderierte. Das brachte ihm den Titel „Hermann der Einstimmige“ ein, weil es ihm gelang, die großen Gegensätze im Verband zu überbrücken und gemeinsame Formeln für die weitere Arbeit zu finden. 1923 promovierte Wandersleb in Staatsrecht in Heidelberg, anschließend ging er in die preußische Verwaltung und gelangte nach Stationen im Preußischen Innenministerium und beim Kreis Recklinghausen mit erst 32 Jahren auf den Chefsessel des Landratsamtes in Querfurt, unweit von Merseburg.