Im Willys-Jeep von Lothringen nach Rhöndorf Captain Biel und Konrad Adenauer

Am 16. April 1945, kurz nach Ostern und kurz vor Kriegsende, fuhr ein Willys MB am Zennigsweg 8a in Rhöndorf vor. In dem legendären Jeep der US Army (ohne Türen und Fenster, aber mit Stoffverdeck) saß Captain Biel vom Geheimdienst. Er hatte 300 Kilometer von Lothringen bis an den Rhein hinter sich, um Konrad Adenauer zu treffen.