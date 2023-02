Die Hochschulen sparen Energie : Auch die Wissenschaft zieht sich warm an

Bonn/Region Energiesparen, wo es geht: Die Hochschulen und Institute in der Region haben die Raumtemperatur auf 19 Grad gesenkt. Nicht überall ist das jedoch machbar.

Bei der Tierhaltung darf es nicht ganz so kalt sein

Auch die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat die Temperatur sowohl in Büros als auch in Seminarräumen und Hörsälen reduziert, was dank der Gebäudeleittechnik relativ einfach und ressourcenschonend umzusetzen sei, wie Pressesprecherin Daniela Greulich betont. „Wir haben zudem die Warmwasserbereitung an den Waschbecken außer Betrieb genommen und natürlich darüber hinaus verschiedene Energiesparmaßnahmen umgesetzt.“