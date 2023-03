Interview mit dem Prorektor für Studium „Wir werden in der Bildung noch viel lernen müssen“

Klaus Sandmann: Es ist eine Möglichkeit, die jetzt erst im Entstehen ist und noch sehr am Anfang steht. Wir stehen dieser Entwicklung und der Verwendung nicht negativ gegenüber. Erste Reaktionen, die Verwendung zu verbieten, sind vielleicht nachvollziehbar, aber ich halte sie nicht für sinnvoll. Meines Erachtens geht es darum, derartige Möglichkeiten konstruktiv zu nutzen, um Bildung zu bereichern, die kritische Auseinandersetzung zu fördern und wissenschaftlichen Fortschritt zu unterstützen. Deshalb gibt es auch mehrere Projekte in der Universität, die KI über die Informatik hinaus explizit in die Lehre der Geistes- und Sozialwissenschaften, wie die Theologien einzubetten. Grundsätzlich geht es in der Wissenschaft und der Bildung darum, mit diesen neuen Werkzeugen kompetent und verantwortlich umzugehen. Da werden wir insbesondere in der Bildung zukünftig noch viel Erfahrung sammeln und selbstverständlich auch noch viel lernen müssen. Zu sagen, dass die Universität dafür derzeit schon die perfekte Antwort hat, wäre falsch.