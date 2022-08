Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität : Zentrum für Versöhnungsforschung nimmt Arbeit in Bonn auf

Bonn An der Uni Bonn hat das neue interdisziplinäre Zentrum für Versöhnungsforschung seine Arbeit aufgenommen. Vier Fakultäten sind beteiligt

Bonn besitzt seit diesem Sommer an seiner Universität ein in der Philosophischen Fakultät verankertes, aber interdisziplinär aufgestelltes Zentrum für Versöhnungsforschung. Das bedeutet: Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen analysieren entsprechende Prozesse unter soziologischen, kulturanthropologischen, historischen, theologischen, philologischen, philosophischen sowie literatur-, medien-, rechts- und politikwissenschaftlichen Perspektiven.

„Versöhnungsforschung ist dann nötig, wenn Konflikte aufbrechen und Gesellschaften und Individuen bedrohen“, sagte Soeffner auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Fundamentalismen jeglicher Art führten im Ergebnis nur zu Unversöhnlichkeit, bedauerte er und führte als Beispiel Wladimir Putins ablehnende Reaktion auf jede Art von Vertragslösungen an.

Wenn Versöhnung schiefläuft: Erinnerungsarbeit kann neue Feindschaften schaffen

Zimmermanns Eltern waren einst vor den Nazis von Hamburg nach Palästina geflohen. In seinem Vortrag über „Erbfeindschaft, Erinnerung, Versöhnung“ warnte Zimmermann am Beispiel des Nahost-Konflikts eindringlich davor, dass Erinnerungsarbeit (auch gut gemeinte) alternative Konflikte hervorrufen und damit den Weg für neue Feindschaften frei machen könnten.

Derzeit sind vier Fakultäten am Zentrum beteiligt: neben der Philosophischen die Evangelisch- und die Katholisch-Theologische Fakultät sowie die Rechts- und Staatswissenschaft. Dazu kommen der Exzellenzcluster Bonn Center for Dependency and Slavery Studies und das Zentrum für historische Friedensforschung, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, das Bonn International Centre for Conflict Studies und das Kulturwissenschaftliche Institut Essen. Kooperationspartner sind der Deutsche Akademische Austauschdienst in Israel und Japan sowie ein Forschungsinstitut der Universität Lima.