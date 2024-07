.Wale, Küsse, Düsenjäger So grüßt die Menschheit Außerirdische, die die Voyager finden

Für den Fall, dass eines Tages, ob in 55.000 oder in 25 Millionen Jahren, eine der Voyager-Sonden in die „Hände“ (?) von Außerirdischen fällt, hat die Nasa eine Art kulturelle Nutzlast komponiert. Sie zeichnet ein Porträt des Heimatplaneten und ihrer Bewohner und wiegt zwei Kilogramm. Vor allem eine vergoldete Scheibe soll die Aufmerksamkeit der Aliens erregen. Für den Fall, dass sie keinen Plattenspieler kennen, liegt eine Nadel mit Bedienungsanleitung bei.