Die biologische Bedrohung So schädigen invasive Arten unser Ökosystem

Gegen invasive Arten muss es einer Gruppe aus mehr als 80 Forschenden zufolge dringend mehr Maßnahmen geben. Derzeit werden jedes Jahr weltweit etwa 200 Arten durch menschliche Aktivitäten in Regionen eingeführt, in denen sie zuvor nicht vorkamen, wie das Team im Fachjournal „Nature Ecology & Evolution“ erläutert. „Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Volumen der Wareneinfuhren und der Zahl der gebietsfremden Arten in einer Region und Muster in der globalen Ausbreitung von Arten spiegeln die Netze des Schiffs- und Flugverkehrs wider.“