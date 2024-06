Frauenherzen schlagen anders So wirkt sich das Geschlecht auf die Gesundheit aus

Jeder Mensch hat weibliche und männliche Anteile in sich, unabhängig vom biologischen Geschlecht. Auch unser soziales Geschlecht wirkt sich auf unsere Gesundheit aus – insbesondere, ob eine Krankheit überhaupt als Krankheit wahrgenommen wird. Es gibt konkrete Geschlechterunterschiede: bei den Risikofaktoren, der Diagnostik, in Bezug auf Therapie und den Verlauf. Wenn Frauen einen Herzinfarkt erleiden, sterben sie öfter als betroffene Männer. Der Herzinfarkt ist in westlichen Ländern die häufigste Todesursache bei Frauen. Die Erforschung medizinischer Therapien ist bis heute vor allem auf Männer ausgerichtet, unter anderem, weil Frauen in Studien aufgrund des Risikos, schwanger zu werden, ausgeschlossen werden. Es gibt also einen „Gender Data Gap“, das mal vorweg. Alle Gefäßkomplikationen treten bei Frauen seltener auf, aber wenn, dann sind Krankheitsverlauf deutlich schlechter und Mortalität deutlich höher als bei Männern.