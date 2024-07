Viel Lärm um fast nichts: Der Bikini sorgte einst für Empörung So wurde aus einem skandalösen Kleidungsstück die beliebteste Bademode

Wechselvolle Jahrzehnte hat der Bikini hinter sich bringen müssen, bis er an allen Stränden von der Nordsee bis zu den Seychellen über den eher züchtigen Badeanzug triumphierte. Doch in der Nachkriegs­zeit war die Zeit für den Bikini einfach noch nicht reif. Die Damen des Wirtschaftswunders kümmerten sich lieber um Heim und Herd, wollten nicht sexy wirken, sondern sittsam und tüchtig. Bauchfrei? Bitte nicht! Noch 1965 wurde eine Schülerin zu sechs Tagen Putzen im Altersheim verurteilt, weil sie an einem heißen Tag in einem Bikini über den Münchner Viktualienmarkt flaniert war. Und in der Zeitschrift Das moderne Mädchen hieß es damals ganz unmodern: „Es ist wohl hier nicht notwendig, ein Wort über den so genannten Bikini zu verlieren. Ist es doch undenkbar, dass ein Mädchen mit Takt und Anstand je so etwas tragen könnte.“ In sehr katholischen Ländern und im strengen Amerika schritt sogar die Polizei ein, wenn am Strand Bikinis auftauchten.