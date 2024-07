Trisomie-21-Diagnose in der Schwangerschaft „Ich will mein Kind behalten!“

Dass dieser Mangel an Empathie wohl keine Seltenheit ist, zeigt auch Salomé Hadlich auf ihrem Instagram-Kanal „Hope on the road“. Ihre Tochter Mena kam mit einem Extra-Chromosom auf die Welt. In einer Umfrage unter ihren 14.000 Followern gaben 47 Prozent an, dass ihnen wiederholt zu einem Abbruch geraten wurde. „Viele sind erstaunt, dass die geschätzte Abtreibungsrate in Deutschland bei über 90 Prozent liegt“, kommentiert Hadlich. „Doch schaut man sich die Hintergründe, das fehlende Einfühlungsvermögen mancher Ärzte und das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Behinderung an, ist diese Zahl gar nicht so verwunderlich.“