@germany reichte als Adresse Wie 1984 die erste E-Mail in Deutschland ankam

Dass Deutschland einmal zu den Vorreitern im Digitalen zählte, hatte einen simplen Grund: Die Warteschlange zur Einschreibung für das Studium der Informatik an der Uni Karlsruhe im Jahr 1971 war lang. Sehr lang. So imposant lang, dass sie die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes namens Michael Rotert erregte, der eigentlich Elektrotechnik studieren wollte. Stattdessen, erinnert er sich, „habe ich mir erklären lassen, was Informatik ist – und die Schlange gewechselt“.